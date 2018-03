China plant riesigen Nationalpark für Pandas

China plant ein riesiges Schutzgebiet für den Großen Panda. Der Nationalpark im Südwesten des Landes soll sich auf mehr als 27.000 Quadratkilometern erstrecken, berichtete die staatliche Zeitung "China Daily" am Donnerstag. Er wäre damit dreimal so groß wie der berühmte Yellowstone-Nationalpark in den USA. Für das Projekt stehen laut dem Bericht umgerechnet 1,3 Milliarden Euro zur Verfügung.

Eine entsprechende Vereinbarung zwischen der staatlichen Bank of China und der Provinzregierung von Sichuan sei am Dienstag unterzeichnet worden, hieß es. Der Riesenpanda ist eine bedrohte Tierart und kommt in freier Wildbahn nur in China vor. 80 Prozent der rund 1.800 Tiere leben in Sichuan, der Rest in den Provinzen Shaanxi und Gansu. Zuchterfolge in Gefangenschaft sind äußerst selten. Der neue Nationalpark soll es den Pandas ermöglichen, sich ungestört zu vermehren.

