China schickt weiteren Versorgungsflug zur neuen Raumstation

China hat ein weiteres Raumschiff mit Material für seine neue Raumstation ins All geschickt. Eine Rakete vom Typ "Langer Marsch 7" mit dem Cargoschiff "Tianzhou 3" (Himmlisches Schiff) hob am Montag vom Weltraumbahnhof "Wenchang" auf der südchinesischen Insel Hainan ab. Die in Bau befindliche Raumstation "Tiangong" (Himmelspalast), die bisher nur aus dem Modul "Tianhe" (Himmlische Harmonie) besteht, soll bis 2022 fertiggestellt sein.

SN/APA/CCTV/- Am Freitag war erste bemannte Crew von Raumstation zurückgekehrt