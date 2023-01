China wehrt sich gegen "diskriminierende" Einreiseregeln

Vor dem Hintergrund der massiven Corona-Welle in China hat sich die Regierung in Peking gegen strikte Einreisebestimmungen anderer Länder für Reisende aus der Volksrepublik ausgesprochen. "Die Maßnahmen sollten normale Reisen nicht beeinträchtigen", sagte Außenministeriumssprecherin Mao Ning am Dienstag in Peking. Chinesische Behörden hätten "zeitgerecht, offen und transparent" Informationen über die jüngste Ausbreitung des Virus in China mit dem Ausland geteilt.

SN/APA/AFP/PIERRE-PHILIPPE MARCOU Vielerorts Test-Pflicht für Reisende aus China