Chinas Bevölkerung schrumpft erstmals seit Jahrzehnten

Chinas Bevölkerung ist einem Medienbericht zufolge erstmals seit einem halben Jahrhundert geschrumpft. Das dürften die Ergebnisse der 2020 durchgeführten Volkszählung zeigen, berichtete die "Financial Times" am Mittwoch unter Berufung auf mit den Daten vertrauten Personen. Das Thema sei politisch sehr sensibel. Damit werde erst in die Öffentlichkeit gegangen, wenn die Regierungsstellen einen Konsens über die Daten und deren Auswirkungen erreicht hätten, hieß es.

SN/APA (AFP)/HECTOR RETAMAL Ein Bevölkerungsrückgang in China wäre auch ein politisches Thema