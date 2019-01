Chinesischer Wissenschafter schuf weiteres Designerbaby

Ein nach der Geburt der ersten genveränderten Menschenbabys weltweit in die Schlagzeilen geratener chinesischer Wissenschafter hat offenbar ein weiteres Designerbaby kreiert. Eine zweite Mutter wurde nach Ermittlungen einer chinesischen Provinzregierung durch einen Eingriff von He Jiankui schwanger, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua am Montag. Das Kind sei noch nicht auf der Welt.

SN/APA (Archiv/AFP)/ANTHONY WALLACE Zweite Frau nach Eingriff von He Jiankui schwanger