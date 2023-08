Chinesischer Zoo weist Vorwürfe zu Mensch in Bärenkostüm zurück

"Der Zoodirektor rief mich gestern nach der Arbeit an und fragte, ob ich gefaulenzt hätte, indem ich ein zweibeiniges Tier für meinen Ersatz gefunden hätte", hieß es nun in "Angelas" Botschaft, die der Zoo am Sonntag veröffentlichte. Die Bärin weise alle Vorwürfe zurück, ihre Gegner würden sie offenbar nicht allzu gut kennen.

Der Malaienbär hat seinen Ursprung in den tropischen Wäldern Südostasiens. Das Tier wird wegen seines hellorange oder cremefarbenen Brustfells, das mit dem ansonsten pechschwarzen Pelz kontrastiert, auch Sonnenbär genannt.