CHN: Verdächtiger nach Explosionen in Hochhaus identifiziert

Nach mehreren Explosionen in einem Hochhausin der chinesischen Metropole Changchun hat die Polizei nun einen Verdächtigen identifiziert. Es handle sich um einen 57-Jährigen, der selbst ums Leben kam, wie die Ermittler am Samstag über das in China weitverbreitete Netzwerk WeChat meldeten. Er sei das einzige Todesopfer gewesen. Der Mann habe wegen einer Krebserkrankung an Depressionen gelitten.

SN/APA (AFP)/STR Zerstörte Fensterscheiben in Changchun