Cholera-Verdacht an Bord von französischem Flugzeug

Cholera-Verdacht an Bord eines französischen Passagierflugzeugs: Die Gesundheitsbehörden im südfranzösischen Perpignan haben am Mittwoch ein Kind ins Krankenhaus gebracht, das die gefährliche Infektionskrankheit aus Algerien eingeschleppt haben könnte. Es saß an Bord einer Maschine der französischen Chartergesellschaft ASL, die aus der algerischen Küstenstadt Oran kam.

