Christian Kern - der SPÖ-Chef findet seinen Plan B in Europa

"Wenn wir dieses Schauspiel weiterliefern, ein Schauspiel der Machtversessenheit und der Zukunftsvergessenheit, dann haben wir nur noch wenige Monate bis zum endgültigen Aufprall." So erfrischend ehrlich klang Christian Kern im Mai 2016. Damals sorgte er für neuen Schwung, neue Hoffnung und neue, bisher ungehörte Töne eines Spitzenpolitikers. Es war sein erster Pressekonferenzauftritt als Kanzler. Sein Vorgänger Werner Faymann war kurz zuvor in einem Pfeifkonzert der Genossen beim Mai-Aufmarsch endgültig untergegangen. Den starken Worten des smarten Ex-Managers mit dem weltmännischen Slim-Fit-Gehabe und der SPÖ-gerechten Aufsteigererzählung folgte eine mutige (Vorwahlkampf-)Ansage mit dem viel beachteten Plan A. Aber dann fehlte offenbar doch der Mut oder das Timing für die erhofften großen Taten. Zögernd und zaudernd wagte Kern es nicht, gute Umfragewerte und eine Führungsdiskussion beim Koalitionspartner für den Schritt Richtung Neuwahl zu nutzen. Als ÖVP-Chef Mitterlehner von Sebastian Kurz ins Aus getrieben wurde, verpasste Kern dann die letzte Chance, das Heft in die Hand zu nehmen, bevor Kurz dies tat. Im pannenreichen SPÖ-Wahlkampf beschädigte nicht nur die Dirty-Campaigning-Affäre um Anti-Kurz-Seiten aus dem direkten Umfeld von SPÖ-Beratern den SPÖ-Chef schwer, im Grunde war es Kerns inferiore Personalauswahl.