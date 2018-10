Christophe Castaner - Macrons treuester Freund wird Innenminister

Unbedingte Loyalität: Das zeichnet Frankreichs neuen Innenminister Christophe Castaner aus. Seiner Treue zu Präsident Emmanuel Macron verdankt der 52-Jährige seine späte Blitzkarriere, die ihn in wenigen Jahren von den hinteren Parlamentsbänken in die Regierungsspitze geführt hat. Böse Zungen sagen, außer einem Studium der Kriminalwissenschaften qualifiziere Castaner wenig für den Schlüsselposten.

Von einer wahren "Liebes-Dimension" zu dem 40-jährigen Staatschef schwärmte Castaner kürzlich in einem Interview. Als wäre dies noch nicht genug, pries der Vater von zwei Töchtern Macrons "Intelligenz, Schlagfertigkeit und körperliche Kraft".

Der Staatschef dankte ihm die Gefolgschaft mit dem Schlüsselposten des Innenministers. Dort kann der Präsident nach dem überraschenden Rückzug seines väterlichen Freundes Gerard Collomb einen Vertrauten gut gebrauchen. Allerdings schlägt Macron damit auch Collombs Warnung in den Wind, er dürfe nicht nur auf Bewunderer hören, sonst isoliere er sich.

Ob als Sprecher von Macrons Präsidentschaftskampagne, als Regierungssprecher oder als Chef seiner Partei La Republique en Marche (Die Republik in Bewegung): Castaner hat die Rolle als Sprachrohr in den vergangenen zwei Jahren nie abgelegt.

Umso vernichtender fallen die Noten der Opposition aus: "Castaner im Innenministerium: Mit Emmanuel Macron ist das Schlimmste immer gewiss", twitterte die Rechtspopulistin Marine Le Pen. Die konservativen Republikaner kritisierten, Castaner habe weder Ahnung von innerer Sicherheit noch vom Kampf gegen Islamisten. Deshalb stellt ihm Macron auch den bisherigen Chef des Inlandsgeheimdienstes DGSI, Laurent Nunez, als Staatssekretär zur Seite.

Mit "Kuhhintern, Bauern, Kälte und Schnee" kenne sich Castaner aus, sagte einmal der Präsident der Provence- und Alpenregion PACA, Renaud Muselier. Dort war Castaner 16 Jahre lang Bürgermeister der 5000-Einwohner-Gemeinde Forcalquier, aus der auch seine Frau stammt.

Zuvor hatte der Sohn eines Militärangehörigen Jus und Kriminologie in Aix-en-Provence studiert und war mit 20 Jahren in die Sozialistische Partei eingetreten. Für die Sozialisten zog er 2012 für seinen Heimat-Wahlkreis Alpes-Haute-Provence in die Pariser Nationalversammlung ein. Seine Niederlage bei der Regionalwahl 2015 führte dann zum Bruch mit der damaligen Regierungspartei.

Als Regionalpolitiker lernte Castaner auch Macron kennen, damals noch Generalsekretär im Elysee-Palast unter Präsident Francois Hollande. Der junge ehrgeizige Politiker habe ihn "sofort beeindruckt", sagte er später. Castaner hielt Macron die Treue, als der Wirtschaftsminister wurde und dann mit seiner Präsidentschaftskandidatur zum Sturz Hollandes beitrug.

Über sich selbst sagt Castaner, er sei ein "einfacher Typ" und "kein Intellektueller". Goldkettchen, offenes Hemd und breiten Dialekt: Die Klischee-Attribute eines Südländers hat "Casta" für seine Pariser Karriere abgelegt, nur an seinem Bart hält er fest.

Medien und Opposition erinnern ihn jedoch gerne an seine Herkunft. Denn groß ist der Kontrast zwischen dem Kleinbürger-Sohn, der früher mit Gestalten aus dem "Milieu" in Marseille nächtens Poker gespielt haben will - und dem heutigen Minister, der in Anzug und Krawatte Strategietreffen mit Frankreichs Polizei und Geheimdiensten leiten wird.

Quelle: Apa/Afp