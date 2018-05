Clown in Belgien gestand Tötung von Ex-Freundin

Ein als Klinik-Clown arbeitender Mann hat in Belgien offenbar seine Ex-Freundin getötet und deren Kinder gefesselt. Der 31-Jährige habe die Tat gestanden, teilte die Staatsanwaltschaft West-Flandern am Mittwoch mit. Der Mann ist in den Benelux-Staaten als "Clown Tobi" bekannt. Er war unter anderem Kandidat bei der Castingshow "Belgium's Got Talent".

Die Polizei hatte am Montagnachmittag die Leiche der 46-jährigen Frau in ihrem Haus in Oudenburg knapp eine halbe Stunde von Brügge entfernt gefunden, wie die Nachrichtenagentur Belga berichtete. Der Verdächtige wurde am späten Abend festgenommen. Belgischen Medien zufolge soll er seine Festnahme live im Internet gezeigt haben. Die Staatsanwaltschaft äußerte sich dazu nicht.