Großfahndung nach Schützen im US-Staat Maine

Nach dem Massaker mit 18 Toten im US-Bundesstaat Maine sucht die Polizei weiter mit einem Großaufgebot nach dem Schützen. Die ländliche Gegend im Nordosten der USA mit Waldgebieten, Sümpfen und Flüssen erschwert Experten zufolge die Suche nach dem mutmaßlichen Täter - ebenso die Tatsache, dass der Mann sich in der Region gut auskennt und ein militärisches Training durchlaufen hat.

Auch die US-Küstenwache fahndete nach dem 40 Jahre alten Verdächtigen, da eine Flucht per Boot nicht ausgeschlossen wurde. In der Region herrscht Ausnahmezustand.

Die Polizei warnte Bewohner vor dem Flüchtigen und rief die Menschen in mehreren Gemeinden weiter dazu auf, ihre Häuser nicht zu verlassen. Die Sicherheitsbehörden schließen aber auch nicht aus, dass der Verdächtige Suizid begangen haben könnte.

Der Schütze hatte am Mittwochabend in einem Freizeitzentrum mit Bowlingbahnen und in einem Grillrestaurant in der kleinen Stadt Lewiston das Feuer eröffnet. Am ersten Tatort tötete er sieben Menschen, am zweiten acht. Drei weitere Opfer starben kurz nach der Tat im Krankenhaus. Weitere 13 Menschen wurden verletzt. Das Motiv des Täters ist bisher unbekannt. Eine Überlebende, die ihre Schwester bei der Bluttat verloren hat, sagte dem Sender CNN: "Wir waren beim Bowling und hörten einen großen Knall." Sie sei sich zunächst nicht sicher gewesen, was los war. Dann habe sie aber mehrere Schüsse gehört. "Ich rannte so weit, wie ich konnte."

Lewiston hat knapp 40.000 Einwohner und liegt etwa 200 Kilometer nördlich von Boston an der US-Ostküste. Die Stadt ist etwa 30 Autominuten von Bowdoin entfernt, dem Heimatort des Verdächtigen. Rund zehn Kilometer von Lewiston entfernt fand die Polizei das Auto des Gesuchten, einen weißen SUV, an einem Fluss in der Nähe eines Bootsanlegers. Mike Sauschuck von der Behörde für öffentliche Sicherheit in Maine kündigte am Freitag an, das Flussufer solle durchkämmt werden und Taucher würden ins Wasser hinabgelassen, um nach Beweisen und "möglichen Leichen" zu suchen. Ermittler halten es demnach auch für möglich, dass der Täter inzwischen tot sein könnte. Sauschuck betonte aber, man gehe allen möglichen Optionen nach.