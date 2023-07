COL: Aus Dschungel gerettete Kinder aus Spital entlassen

Die vier kolumbianischen Kinder, die nach einem Flugzeugunglück im Juni nach 40 Tagen im Regenwald lebend gerettet wurden, sind aus dem Krankenhaus in der Hauptstadt Bogotá entlassen worden. Nach mehr als einem Monat unter ärztlicher Aufsicht seien die Geschwister am Donnerstagabend vorerst in ein Heim verlegt worden, sagte ein Sprecher des Kolumbianischen Instituts für das Wohl von Familien (ICBF) am Freitag. Sie seien in gutem Gesundheitszustand.

BILD: SN/APA/COLOMBIAN PRESIDENCY/PRENSA Die Kinder waren 40 Tage im Regenwald verschollen