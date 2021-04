Comic-Katzenskulpturen neue Attraktion der Champs-Élysées

Sie erdrückt ein Auto, trägt die Last der Welt auf ihrem Rücken und imitiert die Brunnenfigur des urinierenden Knaben Manneken-Pis in Brüssel: Die bekannte Comic-Katze des belgischen Cartoonisten Philippe Geluck ist zum Besuchermagnet der Pariser Champs-Élysées geworden - in zwanzig Skulpturen, in Bronze gegossen und bis zu 1200 Kilo schwer.

SN/APA/AFP/LUDOVIC MARIN Katzenskulpturen sind die neue Attraktion auf den Champs Elysees