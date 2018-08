Conte will nach Brückeneinsturz mehr Geld von Betreiber

Nach dem Brückeneinsturz in Genua hat Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte den Autobahnbetreiber zu höheren Entschädigungszahlungen für die Opfer aufgefordert. Den vom Infrastrukturkonzern Atlantia angebotenen Betrag von 500 Millionen Euro nannte der Regierungschef in der Zeitung "Il Corriere della Sera" vom Dienstag bescheiden. Conte kündigte zudem Strafen an, an denen gearbeitet würde.

SN/APA (AFP)/MARCO BERTORELLO Regierungschef kündigte auch Sanktionen an