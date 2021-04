Contergan: Die Tragödie einer Tablette

Eine fatale Beruhigungspille: Vor 60 Jahren erschütterte der Contergan-Skandal die Welt. Die Opfer leiden noch heute unter den Folgen ihrer Fehlbildungen.

Michaela Moik war lange nicht bewusst, was die Ursache für ihre kurzen Arme war. In der Großfamilie in Wien, in der sie aufwuchs, war das auch kein großes Thema. Dass ihre Arme nur halb so lang waren wie normal, sie an jeder Hand nur vier Finger hatte, die Gelenke deformiert waren - das war eben so. "Ich war halt anders."

Nur draußen, da sprachen manche drüber. Ein paar der Alten sagten damals, in den 1960ern: "Das war eine ...