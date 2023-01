China sieht Höhepunkt schwerer Corona-Infektionen erreicht

China hat kurz vor Beginn des chinesischen Neujahrsfests nach Behörden-Angaben den Höhepunkt an schweren Corona-Infektionen erreicht. Die Zahl der Patienten in kritischem Zustand in Krankenhäusern sei am 17. Jänner um mehr als 40 Prozent unter dem Höchststand vom 5. Jänner gelegen, erklärte am Donnerstag ein Beamter der Nationalen Gesundheitskommission. Das Land habe damit den Höhepunkt der Welle an schwer erkrankten Patienten in Fieberkliniken und Notaufnahmen überschritten.

SN/APA/AFP/NOEL CELIS Neujahrsfeiern finden zwar statt, doch das Virus feiert mit