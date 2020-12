Corona: Großbritannien meldet 53.000 Neuinfektionen an einem Tag

Das bedeutet neuen Tageshöchststand seit Ausbruch der Pandemie in Großbritannien.

Die Zahl der Neuinfizierten steigt in Großbritannien stark an. Heute verzeichneten die Behörden den Rekordwert von mehr als 53.100 neuen Fällen. Am Vortag hatten sie mehr als 41.300 Neuinfektionen gemeldet. Die Quote je 100.000 Einwohner stieg auf 381,5.

Insgesamt haben sich in Großbritannien mehr als 2,3 Millionen Menschen mit dem Virus infiziert. Am Dienstag wurden außerdem weitere 414 Todesfälle registriert, damit starben mehr als 71.500 Menschen seit Beginn der Pandemie an den Folgen einer Corona-Infektion. Die Gesundheitsbehörde Public Health England nannte die Entwicklung "extrem besorgniserregend".

Das britische Gesundheitssystem stößt an seine Grenzen. Vor einigen Notaufnahmen stauten sich nach Angaben von britischen Medien Rettungswagen. Ein Mitarbeiter eines Krankenhauses in der südostenglischen Grafschaft Kent berichtete, dass einige Patienten bis zu sechs Stunden auf eine Ambulanz warten müssten. Nun erwägen einige Kliniken sogar, Triage-Zelte vor den Eingängen aufzustellen.

Quelle: Apa/Afp