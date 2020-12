Corona: Großbritannien meldet neuen 53.000 neue Infizierte

Das ist neuer Tageshöchststand in Großbritannien seit Ausbruch der Pandemie.

In Großbritannien ist heute ein neuer Tageshöchststand von mehr als 53.000 Corona-Neuinfektionen verzeichnet worden. Binnen 24 Stunden wurden 53.135 Menschen positiv auf das neuartige Virus getestet, wie die britischen Gesundheitsbehörden am Dienstag bekannt gaben. Am Vortag waren es etwa 41.300 neue Fälle.

Insgesamt haben sich in Großbritannien mehr als 2,3 Millionen Menschen mit dem Virus infiziert. Am Dienstag wurden außerdem weitere 414 Todesfälle registriert, damit starben mehr als 71.500 Menschen seit Beginn der Pandemie an den Folgen einer Corona-Infektion.

Quelle: Apa/Afp