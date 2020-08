Corona im Ausland: Von Maskenpflicht in Paris bis Rückruf in London

Ein Wochenrückblick über die Corona-Maßnahmen in Frankreich, den USA, Italien, Dänemark und Großbritannien.

Paris führt wegen Corona Maskenpflicht im Freien ein

Im Kampf gegen das Coronavirus führt nun auch die

Hauptstadt Paris eine Maskenpflicht im Freien ein. Die Pflicht gilt

von Montag an in besonders stark frequentierten Bereichen wie am

Ufer der Seine oder in Einkaufsstraßen, teilte das Polizeipräsidium

am Samstagabend mit. Experten warnen vor einer zweiten Welle der

Corona-Pandemie. Frankreich ist mit etwa 30 000 Toten stark

betroffen. In Städten wie Nizza oder Lille muss draußen in manchen

Bereichen bereits eine Maske getragen werden.

New Yorker Gouverneur gibt grünes Licht für Unterricht

Wegen der stark gesunkenen Corona-Fallzahlen dürfen

Schulen im US-Bundesstaat New York nach den Ferien wieder öffnen.

Unterricht sei erlaubt, so lange Sicherheitsvorschriften eingehalten

würden und der Anteil positiver Testergebnisse an allen Corona-Tests

nicht über fünf Prozent liege, erklärte Gouverneur Andrew Cuomo. Nun

müssen die Behörden in dem Staat mit 19,5 Millionen Einwohnern

entscheiden, ob der Unterricht tatsächlich wieder aufgenommen wird.

Der Bürgermeister der Stadt New York, Bill de Blasio, will Schulen

erst öffnen, wenn die Zahl positiver Tests unter drei Prozent liege.

Italien verlängert Corona-Maßnahmen bis 7. September

Italien hat seine Anti-Corona-Maßnahmen bis zum 7.

September verlängert. Die Regierung von Ministerpräsident Giuseppe

Conte verabschiedete am Freitagabend ein Dekret, wonach Masken in

geschlossenen Räumen mit Publikumsverkehr weiterhin Pflicht sind.

Größere Menschenansammlungen bleiben verboten. Conte sprach von

"ausgewogenen Maßnahmen, die der aktuellen Situation gerecht

werden". Italien, das im Frühjahr eines der am stärksten von der

Corona-Pandemie heimgesuchten Länder war, habe sich dank der

Maßnahmen gefangen. Man müsse aber wachsam bleiben.

Dänische Region erlaubt pro Patient nur noch einen Besucher

Wegen eines Anstiegs der Corona-Zahlen beschränkt

eine Region in Dänemark wieder die Möglichkeiten zum Besuch von

Patienten im Krankenhaus. Von nun an dürfe pro Patient nur noch ein

Begleiter oder Besucher kommen, teilte die Region Mitteljütland

(Midtjylland) am Samstag mit. Kinderstationen sind ausgenommen. Hier

sind zwei Begleiter erlaubt. Alle Patienten und Besucher müssen

zudem Mundschutz tragen, sofern sie keinen negativen Corona-Test

vorweisen können. Eine allgemeine Maskenpflicht gilt in Dänemark

nicht.

Neue Panne: Britische Behörde ruft 740 000 Corona-Tests zurück

Die britische Aufsichtsbehörde für Medizinprodukte

hat den Rückruf Hunderttausender Coronavirus-Test-Sets veranlasst.

Wie die Regierung am Samstag bestätigte, handelt es sich um bis zu

741 000 Tests der Firma Randox, die möglicherweise nicht sicher

seien. Randox hatte im März einen Regierungsauftrag von 133

Millionen Pfund erhalten, dem "Guardian" zufolge ohne Ausschreibung.

Gerechtfertigt wurde das durch die hohe Dringlichkeit, die

Testkapazitäten zu erhöhen. Pikant ist, dass ein Abgeordneter der

Konservativen, Owen Paterson, als Berater für die Firma tätig ist.

Quelle: SN, Apa, Dpa