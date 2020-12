Corona-Impfstoff wird bewacht wie Geldtransporte

Wurden im ersten Lockdown kriminelle Geschäfte mit Schutzmasken gemacht, so ist jetzt der Coronaimpfstoff begehrter als Gold.

Kriminelle Organisationen wie die Mafia machen mit Corona gute Geschäfte. Hatten es Banden im ersten Lockdown auf Schutzmasken abgesehen, so haben sie jetzt mit dem Start der Impfkampagne in ganz Europa die Impfstoffe des Pharmakonzerns Pfizer/Biontech im Visier. Die internationalen Polizeiorganisationen Interpol und Europol warnen eindringlich vor einer Welle von Verbrechen rund um die Pandemie. "Der Impfstoff ist das flüssige Gold 2021", sagte Interpol-Chef Jürgen Stock in einem Interview mit der "Wirtschaftswoche".

Das Serum sei das Wertvollste, was ...