Corona-Impfstoffkandidat wird an 30.000 Menschen getestet

Im Rennen um einen Corona-Impfstoff geht in den USA eine Kandidat-Vakzine in die heiße Phase seiner Erprobung. Eine klinische Phase III-Studie zu einem Impfstoff der US-Biotech-Firma Moderna habe begonnen, teilte die zuständige Gesundheitsbehörde NIH am Montag mit. In bisher durchgeführten Tests mit dem Entwicklungsprodukt hatten Probanden laut NIH Antikörper gegen den Erreger SARS-CoV-2 gebildet.

SN/APA (AFP/GETTY)/Maddie Meyer Das mögliche Vakzin geht in die nächste Testphase