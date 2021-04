Corona-Lage in Indien spitzt sich zu, Kliniken überlastet

In Indien mit seinen rund 1,35 Milliarden Einwohnern spitzt sich die Corona-Lage zu. Das Land meldete am Donnerstag erstmals seit Beginn der Pandemie mehr als 200.000 Neuinfektionen binnen eines Tages. Dabei dürfte die Dunkelziffer laut Experten noch deutlich höher liegen. Viele Kliniken berichteten über zu wenig Patientenbetten und Engpässen bei der Sauerstoff-Versorgung. "Die Situation ist schrecklich", hieß es etwa in einer Klinik in Nagpur.

SN/APA (AFP)/PUNIT PARANJPE Menschenleere und autofreie Stra§en in Mumbai wegen Lockdowns