Corona-Pandemie verschärft laut Caritas Kinderarmut

Die Corona-Pandemie verschärft die Kinderarmut. Ein Drittel der Kinder weltweit hat durch die Pandemie keinen Zugang mehr zu Bildung - mit fatalen Folgen, warnt die Caritas anlässlich des Welttages der Bildung am Sonntag. "Auch wenn Kinder nicht zur Hochrisikogruppe von Corona gezählt werden, sie werden langfristig die Folgen von Schulschließungen, Mangelernährung und Armut zu tragen haben", so Caritas-Präsident Michael Landau bei einer Online-Pressekonferenz in Wien.

SN/APA/dpa/Julian Stratenschulte Armut beeinflusst das Leben vieler Kinder