Corona-Protestdemos in mehreren europäischen Städten

In mehreren europäischen Städten sind am Wochenende wieder Gegner von staatlichen Einschränkungen zur Bekämpfung des Coronavirus auf die Straße gegangen. Nirgends gingen aber so viele Menschen auf die Straße wie in Wien, wo am Samstag wieder über 40.000 Corona-Maßnahmengegner gezählt wurden. In Brüssel demonstrierten am Sonntag Tausende, bereits am Samstag gingen viele Menschen in den Niederlanden und Italien auf die Straße. In Luxemburg wurde ein Weihnachtsmarkt gestürmt.

SN/APA/AFP/KENZO TRIBOUILLARD Auch bei Brüsseler Corona-Demo wird die NS-Zeit verharmlost