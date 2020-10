Corona-Rekorde in Tschechien und Italien

Trotz verschärfter Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie steigen die Corona-Zahlen in Tschechien weiter an. Am Mittwoch wurden 9.544 neue Fälle verzeichnet, teilte das Gesundheitsministerium mit. Das war der höchste Wert an einem Tag seit Beginn der Pandemie. In Italien prüft die Regierung die Möglichkeit, auf lokaler Basis beschränkte Lockdowns einzuführen. Am Mittwoch gab es dort 7.332 Neuinfektionen, so viele wie noch nie binnen 24 Stunden.

SN/APA (Archiv/AFP)/VINCENZO PINTO Sorge um steigende Neuinfektionszahlen in Italien