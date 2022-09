Corona-Restriktionen in Italien werden weiter gelockert

Italien lockert die letzten Corona-Restriktionen. Ab 1. Oktober werden fast alle Beschränkungen aufgehoben, die wegen der Pandemie eingeführt worden waren. Die Maskenpflicht an Bord öffentlicher Verkehrsmittel fällte, wie es aus Regierungskreisen in Rom hieß. Auch in Krankenhäusern, Arztpraxen und Seniorenheimen wird die Maske nicht mehr notwendig sein.

SN/APA/AFP/PIERO CRUCIATTI Auch die Maskenpflicht in Öffis fällt