Corona: Rom warnt vor Eindringen der Mafia in die Wirtschaft

Die italienische Innenministerin Luciana Lamorgese warnt in Zeiten des Coronavirus-Notstands vor dem Eindringen des organisierten Verbrechens in die legale Wirtschaft. Daher müsse streng kontrolliert werden, dass die Mafia nicht den jetzigen Notstand im Wirtschaftsbereich nutzt, um sich auszubreiten, hieß es in einem am Samstag veröffentlichten Schreiben der Ministerin.

