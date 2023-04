Corona-Verspätung: Karl-Valentin-Orden an Didi Hallervorden

Mit zwei Jahren Verspätung hat Didi Hallervorden den Münchner Karl-Valentin-Orden überreicht bekommen. Der deutsche Schauspieler war von der Faschingsgesellschaft Narrhalla als Preisträger 2021 nominiert worden, aufgrund der Corona-Pandemie konnte ihm der Orden bisher aber nicht übergeben werden. Am Samstagabend wurde die Verleihung nun im Anschluss an eine Theateraufführung im Berliner Schlosspark Theater nachgeholt. Der 87-Jährige spielte in dem Stück selbst mit.

