Corona-Zahlen in Italien und Griechenland hoch wie nie

In Italien sind in den vergangenen 24 Stunden 78.313 Coronavirus-Ansteckungen verzeichnet worden. Das ist ein Rekord seit Ausbruch der Pandemie, meldeten die italienischen Gesundheitsbehörden am Dienstag. Hinzu wurden 202 Todesfälle gemeldet, die auf das Coronavirus zurückzuführen sind. Auch aus Griechenland wurde am Dienstag mit 21.657 Corona-Neuinfektionen ein neuer Rekordwert gemeldet. In beiden Ländern dürfte die Omikron-Variante dafür verantwortlich sein.

SN/APA/AFP/FRED TANNEAU Regelmäßiges Testen ist das Gebot der Stunde