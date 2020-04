Coronavirus auf Kreuzfahrtschiff - Fall wird untersucht

Eine Untersuchung soll klären, warum Tausende Passagiere ein Kreuzfahrtschiff in Australien verlassen durften, obwohl es Corona-Verdachtsfälle an Bord gab. Die Sonderkommission zur "Ruby Princess" soll innerhalb von vier Monaten einen Bericht erstellen, wie die Regierungschefin des Bundesstaates New South Wales, Gladys Berejiklian, am Mittwoch ankündigte.

SN/APA (AFP/Archiv)/SAEED KHAN Wurden die Passagiere zu früh von Bord gelassen?