Coronavirus: Großbritannien erlässt Ausgangsbeschränkungen

Die britische Regierung hat im Kampf gegen das Coronavirus weitreichende Ausgangsbeschränkungen beschlossen. Das verkündete Premierminister Boris Johnson am Montag in einer Rede an die Nation. Er wies seine Landsleute an, das Haus nur noch so wenig wie möglich zu verlassen. "Von heute Abend an muss ich dem britischen Volk eine einfache Anordnung geben: Sie müssen zuhause bleiben", sagte Johnson.

SN/APA (AFP)/PAUL ELLIS Johnson schwenkt auf den Kurs anderer europäischer Länder ein