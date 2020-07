Coronavirus - Mehr als 80.000 Tote in Brasilien

In Brasilien sind bereits mehr als 80.000 Menschen im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Dies ging aus den Daten des Gesundheitsministeriums in Brasília am Montagabend (Ortszeit) hervor. Demnach stieg die Zahl der Corona-Toten auf 80.120. Unterdessen wurden auch zwei weitere Minister positiv auf das Coronavirus getestet.

SN/APA (AFP)/FERNANDO MARRON Rechts im Bild Corona-Massengräber am Stadtrand von Sao Paulo