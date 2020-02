Coronavirus: Weiteres Kind aus dem Landkreis Traunstein infiziert

Bayerisches Gesundheitsministerium meldet zehn Infiziertenfälle im Freistaat.

Das bayerische Gesundheitsministerium hat am Montag zwei weitere Coronavirus-Fälle in Bayern bestätigt. Bei dem neuen Betroffenen handelt es sich um einen weiteren Mitarbeiter eines Automobilzulieferers in Stockdorf bei München, wie das bayerische Gesundheitsministerium am Montagabend unter Berufung auf das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit mitteilte. Der Mann wurde in die München Klinik Schwabing gebracht.

Kurz zuvor hatte das Ministerium die Infizierung eines zweiten Kindes aus dem Landkreis Traunstein bekanntgegeben. Es ist das Kind eines Mitarbeiters des Autozulieferers Webasto.

Der Erreger ist nun bei acht Mitarbeitern des Autozulieferers nachgewiesen worden. Der Firmensitz bleibt wegen der neuartigen Lungenkrankheit bis mindestens zum 11. Februar geschlossen.

In Deutschland gibt es zwölf Menschen, bei denen das Coronavirus nachgewiesen worden ist.

