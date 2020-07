Coronavirus - Zahl der Toten in Brasilien steigt über 70.000

In Brasilien werden nach Auskunft des Gesundheitsministeriums 45.048 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Damit steigt die Zahl der festgestellten Ansteckungen auf 1,800.827. Die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus in Verbindung gebrachten Todesfälle steigt in den vergangenen 24 Stunden um 1.214 auf 70.398. Auch Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro ist infiziert.

SN/APA (AFP)/SERGIO LIMA Protestaktion mit 1.000 Kreuzen in Brasilia