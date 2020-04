Coronavirus-Zahlen in Spanien stabilisieren sich

In Spanien stabilisieren sich die Zahlen der Corona-Krise drei Wochen nach Beginn der strikten Ausgangssperre weiter. Die Zuwachsrate der Neuinfektionen ging bis Samstagmittag erneut zurück und lag bei weniger als sechs Prozent. Insgesamt wurden rund 7.000 neue Ansteckungen nachgewiesen, die Gesamtzahl belief sich auf mehr als 124.700, wie das Gesundheitsministerium mitteilte.

Gleichzeitig wurden den amtlichen Angaben zufolge fast 4.000 an Covid-19 erkrankte Patienten innerhalb eines Tages als genesen entlassen. Damit sind schon mehr als 34.000 Betroffene wieder gesund. Spanien ist weltweit eines der am stärksten von der Krise betroffenen Länder.

Auch die Zahl der Todesfälle ging zurück. Dennoch wurden innerhalb von 24 Stunden zum achten Mal in Folge mehr als 800 Tote verzeichnet. Die Gesamtzahl belief sich auf rund 11.700. Das waren 809 mehr als am Freitag. Besonders stark betroffen sind weiterhin die Regionen Madrid und Katalonien.

Ministerpräsident Pedro Sanchez wollte nach Gesprächen mit Gesundheitsexperten und Parteiführern darüber entscheiden, ob der Alarmzustand samt strikten Ausgangsbeschränkungen ein weiteres Mal bis zum 26. April verlängert wird. Eigentlich sollen die Maßnahmen nur noch bis zum 11. April gelten.

In Italien beklagen die lombardischen Behörden unterdessen zunehmende Verstöße gegen die Ausgangssperre. Die Zahl der Personen, die unterwegs seien, sei seit dem 20. März noch nie so hoch gewesen. Die Mobilität in der Region sei diese Woche um zwei Prozent auf 38 Prozent gestiegen. "Dies bedeutet, dass tausende Menschen auf den Straßen sind", beklagte der Vizepräsident der Lombardei, Fabrizio Sala.

Sala wiederholte in einem TV-Interview am Samstag seinen Appell an die Bürger, die Wohnung nur in dringenden Fällen zu verlassen. Lediglich eine Person pro Familie solle Einkäufe erledigen. Die Polizei werde die Kontrollen verschärfen.

Quelle: Apa/Dpa