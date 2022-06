Cosby des sexuellen Missbrauchs einer Jugendlichen schuldig

Der frühere US-Fernsehstar Bill Cosby ist in einem Zivilverfahren schuldig gesprochen worden, in den 1970er Jahren eine Jugendliche sexuell missbraucht zu haben. Die Geschworenen im kalifornischen Santa Monica verurteilten den 84-Jährigen am Dienstag zu 500.000 Dollar (rund 475.000 Euro) Schadenersatz an die Klägerin Judy Huth. Die heute 64-Jährige hatte Cosby vorgeworfen, sich 1975 an ihr vergangenen zu haben, als sie 16 Jahre alt war.

SN/APA/AFP/BRENDAN SMIALOWSKI Ex-US-Fernsehstar muss 500.000 Dollar Schadenersatz zahlen