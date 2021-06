Covax-Konferenz sammelt mehr als erwartet für Impfkampagne

Bei einer virtuellen Geberkonferenz für die internationale Corona-Impfinitiative Covax sind 2,4 Milliarden Dollar (1,9 Milliarden Euro) an zusätzlichen Mitteln zusammengekommen - rund 400 Millionen mehr als erhofft. Dank der am Mittwoch zugesagten Spenden kann die Initiative eigenen Angaben zufolge 1,8 Millionen weitere Impfdosen gegen das Coronavirus für Menschen in armen Ländern bereitstellen.

SN/APA/dpa (Archiv)/Friso Gentsch 1,8 Millionen Impfdosen sollen an ärmere Länder gehen