Am AKH in Wien sieht man keine Notwendigkeit mehr, die Spezialambulanz weiterzuführen. In Salzburg ist es anders: Immer noch kämen neue Patientinnen und Patienten. .

BILD: SN/ANNETTE RIEDL / DPA / PICTUREDESK.COM In immer mehr Spitälern werden die Covid-Ambulanzen geschlossen.