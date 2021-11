"Crew Dragon" bringt neue Mannschaft zur ISS

Mit vier Astronauten an Bord ist ein "Crew Dragon" mithilfe einer "Falcon 9"-Rakete am Donnerstag vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida zur Internationalen Raumstation ISS gestartet. Mit an Bord war auch der Deutsche Matthias Maurer. Der Start war zuvor mehrfach verschoben worden - erst wegen schlechter Wetterbedingungen, dann wegen eines "kleineren medizinischen Problems" bei einem der Crew-Mitglieder.

SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/J Die neue ISS-Mannschaft auf dem Weg zur "Crew Dragon"