Internationale Ermittler haben nach Angaben von Europol in der Ukraine eine weltweit operierende Cybercrime-Bande zerschlagen. Die Bande habe in mehr als 70 Ländern die Server von großen Unternehmen oder Organisationen angegriffen und Hunderte Millionen Euro Schaden verursacht, teilte Europol am Dienstag in Den Haag mit. In der Ukraine waren trotz des andauernden Krieges am Dienstag rund 30 Gebäude durchsucht worden.

BILD: SN/APA/ANP/LEX VAN LIESHOUT Mit Hilfe von Europol: Cybercrime-Bande in der Ukraine zerschlagen