D: Nach tödlichen Schüssen in Espelkamp Täter festgenommen

Nach tödlichen Schüssen mit zwei Opfern in Espelkamp im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen ist der mutmaßliche Täter gefasst worden. Die Festnahme des 52-Jährigen erfolgte im benachbarten niedersächsischen Diepenau, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Bei den Opfern in Espelkamp handelt es sich laut Polizei um einen 48-jährigen Mann und eine Frau, zu der zunächst keine weiteren Details genannt wurden.

SN/APA/dpa/Lino Mirgeler Tat ereignete sich im Zentrum der 25.000-Einwohner-Stadt