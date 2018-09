Dammbruch an US-Gaskraftwerk nach Hurrikan "Florence"

Das Hochwasser in Folge des Tropensturms "Florence" im Südosten der USA hat zu einem Dammbruch am Kühlsee eines Gaskraftwerkes geführt. Die 625-Megawatt-Anlage sei gesichert heruntergefahren worden, teilte das Betreiberunternehmen Duke Energy am Freitag mit. Am Rand des Sees befinden sich auch zwei Halden für Kohleasche, von denen der Mitteilung zufolge eine von den Fluten betroffen sein könnte.

SN/APA (AFP/Getty)/Sean Rayford Der Sachschaden geht in die Milliarden Dollar