Das Glück ist im Museum

Menschen sollen an einem einzigartigen Ort in London lernen, im Alltag zufriedener zu sein. Viele Besucher haben mit psychischen Problemen zu kämpfen.

Das Glück liegt versteckt im Untergeschoß am Ende des kahlen, neonbeleuchteten Gangs. Erst ein kleines gelbes Schild zeigt den Besuchern, dass sie sich auf dem richtigen Weg befinden. Hier, in dem modernen Gebäude im Londoner Stadtteil Camden, wo täglich Tausende Touristen durch die Straßen wuseln, befindet sich das weltweit einzige Museum des Glücks.

Zur Begrüßung flötet einem eine Britin ein überfröhliches "Hello" zu. Rosa Connor ist eine der drei Gründer des Museums, das auf den ersten Blick mehr an einen Spielplatz für Erwachsene erinnert. "Wir wollen das Konzept erkunden: Was ist Glück?", sagt die 31-Jährige, die lange Jahre als Yogalehrerin gearbeitet hat. Es stecke eine Wissenschaft dahinter. Doch nach einer Antwort wird in dem großen Raum weniger mithilfe von Tafeln und Theorien gesucht. Eine Definition fürs Glücklichsein steht an der Wand geschrieben, sie stammt von der US-Psychologin Sonja Lyubomirsky: "Die Erfahrung von Freude, Zufriedenheit oder positivem Wohlbefinden, kombiniert mit einem Sinn dafür, dass das eigene Leben gut, bedeutend und wertvoll ist." Hier gibt es ein Bällebad, in dem Erwachsene bei leiser Musik entspannen können, sowie mehrere Stationen, wo zu Aktivitäten aufgerufen wird. "Nehmen Sie sich einen Moment und überlegen Sie, wofür Sie dankbar sind. Schreiben Sie es auf den Zettel." An einem Baum hängen Hunderte Anhänger - Menschen, die sich dankbar für ihre Familie zeigen, für schöne Momente, für die Chance, studieren zu können. "Es sind die kleinen Dinge, die wir uns bewusst machen müssen", sagt Rosa Connor. Ziel des Museums sei es, sich der psychischen Gesundheit durch das Thema Glück anzunähern. Tatsächlich kommen die Menschen, um mit Yoga oder Meditation, mit Basteln oder Malen Seelenpflege zu betreiben. "Wir sind ein Ort des Sonnenscheins", sagt Connor.

Sie fügt hinzu: "Wir haben in Großbritannien ein Riesenproblem mit psychischer Gesundheit." Lang galt das als Tabuthema, dann brachten es ausgerechnet die Royals auf die Agenda. Prinz Harry, Prinz William und Ehefrau Kate engagieren sich seit geraumer Zeit mit ihrer Kampagne "Heads Together" für mehr Offenheit im Umgang mit psychischen Krankheiten. Die Brüder sprachen unlängst darüber, wie sehr sie der Unfalltod ihrer Mutter, Prinzessin Diana, belastet hat. Mentale Gesundheit sei ein Thema, das jeden betreffe, sagte Prinz William.

Im Museum des Glücks, finanziert durch private Spenden und Einnahmen aus Trainingsprogrammen, findet derzeit das Glücksfestival statt. Vorträge, Workshops und Lach-Yoga - Besucher sollen verstehen lernen, was zu lang anhaltender Zufriedenheit führen kann und dazu noch Spaß haben. Connor und ihre Mitbegründer Victoria Johnson und Shamash Alidina, der Achtsamkeitstraining lehrt, gehen zudem an Schulen, in Unternehmen oder Gemeindezentren, um jene zu erreichen, die "eine kleine Pause vom hektischen London-Leben" benötigen.

Indessen spaziert ein Mann in das Museum des Glücks. Er setzt sich in der Mitte des Raums auf eines der Kissen, die überall auf dem Kunstrasen verteilt sind. Der Mann ist obdachlos, schläft immer wieder nur ein paar Stockwerke weiter oben, wo temporäre Übernachtungsmöglichkeiten für Wohnungslose zur Verfügung stehen. Er leidet unter psychischen Problemen, kommt regelmäßig vorbei. Im "Kreativitätsraum" vergesse er seine Sorgen für eine Weile, sagt er. "Man kann hier wieder vier Jahre alt sein." Rosa Connor strahlt ihn an. Er lächelt zurück.

