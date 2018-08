Das Klima aus dem Wald

Waldbaden ist überaus gesund - und erfrischend. Oberösterreichs Almtal setzt mit "Waldness" auf den Gesundheitsfaktor Wald.

An einem glutheißen Sommermorgen startet die kleine Wandergruppe und marschiert den munter plätschernden Schindlbach entlang hinein in den dichten Wald des Almtals. Mit jedem Schritt wird es kühler. Oder ist das Einbildung? "Doch, das stimmt" bestätigt Maria Hageneder, "der Wald ist eine regelrechte Öko-Klimaanlage: Hier hat es bis zu sechs Grad Celsius weniger als draußen! Ein Hektar Wald verdampft an warmen Sommertagen bis zu 60.000 Liter Wasser und kühlt so auf natürliche Weise!"