Das wird wohl ein Geheimnis bleiben

Orientierungslos, in einer fremden Jacke, aber ohne seinen Lkw erwachte ein Lastwagenfahrer in Ludwigshafen. Wie die Polizei am Mittwoch unter dem Titel "Trucker Hangover" mitteilte, hatte der 45-Jährige seinen Lkw am Samstag auf dem Autohof Schwegenheim abgestellt und sich dann in einer Kneipe betrunken. Tags darauf kam der Mann im rund 23 Kilometer entfernten Ludwigshafen zu sich - ohne zu wissen, wie er in die Stadt geraten war oder wo sein Lkw stand. Der Polizei konnte er lediglich sagen, dass er am Vortag in Richtung Landau unterwegs war. Trotzdem fanden die Beamten den Lkw. Der Mann habe seine Fahrt am Montag fortgesetzt, sagte ein Sprecher. "Wie er von Schwegenheim nach Ludwigshafen kam, wird aber wohl ein ewiges Geheimnis bleiben."

Quelle: SN, Dpa