David Ellensohn - den Politprofi interessieren Bildungsthemen

Neun Personen rittern um die vakante Spitzenposition bei den Wiener Grünen. Realistische Chancen, die Regierungspartei tatsächlich als Nummer eins in die nächste Wien-Wahl zu führen, haben allerdings nur Klubchef David Ellensohn sowie die beiden Gemeinderäte Peter Kraus und Birgit Hebein. Im Folgenden das Kurzporträt des Klubchefs Ellensohn.

David Ellensohn (55) gehört seit Jahren zum Führungszirkel der Wiener Grünen. Seit inzwischen acht Jahren ist er Klubchef der Rathausfraktion und somit wesentlicher Player in der rot-grünen Stadtregierung. Außerdem ist er derzeit Fraktionsführer in der U-Kommission zum Krankenhaus Nord. Der gebürtige Halbbrite und bekennende Fußballfan verdingte sich in den 1990er-Jahren als Sportjournalist, bevor er in Rudolfsheim-Fünfhaus zu den Bezirks-Grünen stieß und 2001 in den Gemeinderat aufrückte. Vor seiner Berufung zum Klubchef war er ab 2004 nicht amtsführender Stadtrat der Wiener Grünen.

Ein mitreißender Redner

Der Politprofi mit hörbarem Vorarlberger Akzent - Ellensohn wurde zwar in London geboren, verbrachte seine Kindheit aber im Ländle - fühlt sich vor allem dem Thema Bildung verpflichtet. Der Vater von drei Kindern gilt als durchaus mitreißender Redner, der im verbalen Gefecht auch vor deftiger Wortwahl nicht zurückschreckt. Erst im Sommer beschimpfte er in einer Gemeinderatssitzung FPÖ-Mandatare als "empathielose Arschlöcher".

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Der Politiker schreckt nicht vor deftiger Wortwahl zurück.

Quelle: SN, Apa