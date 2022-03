Debatte über Versicherung auf den Pisten

Italien prescht vor: Skifahrer dürfen nur mehr haftpflichtversichert sporteln. Das hängt auch mit Fahrerflucht nach Unfällen zusammen.

Sellaronda, Kronplatz oder Drei Zinnen: Freunde des Sonnenskifahrens in Südtirol sollten sich genau erkundigen. Denn in Italien trat mit Jahresbeginn ein Gesetz in Kraft, das Skifahren zu einem teuren Vergnügen machen könnte. Das Paket sieht unter anderem eine Helmpflicht bis zum 18. Lebensjahr vor und eine 0,5-Promille-Grenze auf der Piste. Wird jemand alkoholisiert erwischt, so drohen Geldstrafen bis 1000 Euro. Ab 0,8 Promille gilt das Vergehen sogar als Straftat.

Damit nicht genug: Alle Skifahrenden und ...