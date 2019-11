Decke in Londoner Theater teilweise eingestürzt

In einem Theater im Londoner West End ist am Mittwochabend teilweise die Decke eingestürzt. Mehrere Menschen wurden bei dem Vorfall im Piccadilly Theatre leicht verletzt, wie Scotland Yard per Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte. Auch die Feuerwehr und Rettungskräfte waren im Einsatz.

Das Theater sei vollständig evakuiert worden, hieß es in der Polizei-Mitteilung. Der Verkehr musste teilweise umgeleitet werden. Auf dem Spielplan des Theaters steht zurzeit laut Website das Drama "Tod eines Handlungsreisenden" (Death of a Salesman) von Arthur Miller. Quelle: Apa/Dpa