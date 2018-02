Eine demenzkranke Seniorin hat am Montag in Madrid ihrem Ehemann versehentlich eine Tasse mit Reinigungsmittel zu trinken geben. Der 87-Jährige sei daran gestorben, bestätigte die spanische Polizei am Donnerstag. Die Frau habe offenbar gedacht, sie setze ihrem Mann Kaffee vor.

SN/APA (dpa)/Tobias Hase Die Frau dachte, es handle sich um Kaffee